Fai, torna 'I Luoghi del Cuore'. Già censiti 40 mila siti

AGI - Sono oltre 13,5 milioni i voti raccolti in totale dal 2003, anno della prima edizione del censimento del Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano (solo nel 2024 sono arrivate oltre 2.300.000 segnalazioni) a favore di più di 41.000 luoghi, disseminati in oltre 6.500 Comuni (pari all'83% del totale).
Il Fai, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, lancia la XIII edizione de "I Luoghi del Cuore", programma dedicato alla cura e alla valorizzazione del patrimonio, unico a livello nazionale e in Europa. Al via la fase di censimento, il più importante strumento che i cittadini hanno a disposizione per partecipare in concreto a salvaguardare e tramandare i beni culturali e ambientali che hanno a cuore.
La partecipazione dei cittadini
Tutti sono chiamati a candidare e votare i propri luoghi del cuore fino al 15 dicembre 2026. Nel 2026 il programma metterà a disposizione 600.000 euro per finanziare progetti di restauro e valorizzazione dei luoghi segnalati dal censimento.
I premi e il bando
Oltre ai premi per i primi tre luoghi vincitori per numero massimo di voti - rispettivamente 70.000, 60.000 e 50.000 euro -, dopo l'annuncio della classifica finale nel 2027 verrà aperto un bando di selezione di progetti candidati dai territori, al quale potranno partecipare tutti i luoghi che avranno raggiunto la soglia minima di 3.000 voti, e che assegnerà contributi fino a 50.000 euro per progetto.
Sono 180 i progetti sostenuti fino a oggi grazie al programma "I Luoghi del Cuore": tra questi, 73 riguardano chiese ed edifici di culto, tra i beni più diffusi e sentiti del patrimonio storico e artistico dell'Italia e allo stesso tempo tra i luoghi che oggi più soffrono l'abbandono e una conseguente incuria.
Il valore del patrimonio
"Il rapporto tra gli italiani e la loro storia, il loro territorio, è fortissimo, molto più forte di quello che si pensi - afferma Marco Magnifico, presidente Fai -. 'I Luoghi del Cuore' battono dove il dente duole, le stime parlano oggi di circa 800 monasteri o chiese abbandonate ma è certamente una stima in grande difetto.
Il dato positivo su questo fronte viene proprio dal censimento: su 41.000 luoghi votati nelle dodici passate edizioni, ben un quarto sono chiese e monasteri, e negli ultimi due censimenti le chiese sono state in assoluto la tipologia più votata".
Il sostegno di Intesa Sanpaolo
Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo, dice: "Con I Luoghi del Cuore del Fai l'iniziativa individuale si traduce in risultati collettivi, rafforzando la coesione sociale, riattivando l'energia dei territori e generando ricadute economiche concrete. È per questo, e per la forte attenzione alla tutela e conservazione del bene pubblico, che Intesa Sanpaolo sostiene il progetto con continuità dal 2004".
La novità del video podcast
Novità dell'edizione 2026 è la realizzazione del primo video podcast, "I luoghi che leggiamo", ideato e condotto dall'autrice Marta Stella e online da oggi coi primi 3 episodi, che vede coinvolti 10 scrittori tra i più apprezzati della letteratura italiana contemporanea nella narrazione dei luoghi che li hanno ispirati o cui sono particolarmente legati, da Bianca Pitzorno a Daria Bignardi, Viola Ardone, Giulia Caminito e Donatella Di Pietrantonio.