Marittimo calabrese sotto osservazione: test Hantavirus a Roma

AGI - Un giovane 25enne residente a Villa San Giovanni (RC) è attualmente sotto osservazione precauzionale dopo essere stato sullo stesso volo di una donna deceduta per Hantavirus a Johannesburg. Sebbene inizialmente si fosse parlato di sintomi sospetti, la sindaca Giusy Caminiti ha smentito categoricamente ogni malessere: il ragazzo sta bene, è asintomatico e sta trascorrendo la quarantena presso la propria abitazione.
Come previsto dal protocollo del Ministero della Salute, domani verranno effettuati i prelievi biologici che saranno poi analizzati dall'Istituto Spallanzani di Roma. Al momento, non è previsto alcun trasferimento del giovane presso il nosocomio capitolino.
Il bilancio globale dell'OMS
Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul focolaio legato alla nave da crociera MV Hondius. Ad oggi si contano 11 casi totali (nove confermati come influenza andina e due probabili), inclusi tre decessi. È importante sottolineare che non si verificano nuove vittime dallo scorso 2 maggio.
La sorveglianza sanitaria per i passeggeri della nave è stata ufficialmente estesa: il conteggio della quarantena partirà dal 10 maggio, portando il termine della sorveglianza rafforzata al 21 giugno.
Monitoraggio e rischi futuri
Secondo l'OMS, il rischio per la salute pubblica globale rimane basso. Tuttavia, poiché il virus delle Ande è l'unico Hantavirus capace di trasmettersi da persona a persona, non si esclude l'identificazione di nuovi contagi nelle prossime settimane a causa del lungo periodo di incubazione.
I governi dei paesi di provenienza dei passeggeri sono stati incaricati di garantire il monitoraggio rigoroso e l'isolamento immediato di chiunque presenti sintomi, al fine di contenere la diffusione del virus e mantenere stabile la situazione medica.