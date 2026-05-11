Roma: il Comune e l'Ente del turismo insieme per la formazione

AGI - Roma Capitale ed Ebtl – Ente bilaterale del turismo Lazio hanno sottoscritto oggi, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, un protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare le politiche per il lavoro e la formazione professionale nel settore turistico. La firma è avvenuta nell’ambito dell’evento “Roma al Lavoro - Orientamento, Formazione e Occupazione nel settore del Turismo”, organizzato dall’assessorato alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale e Ebtl.
Il protocollo, si spiega in una nota, nasce con l’obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel turismo, favorire l’inserimento lavorativo e sostenere percorsi di inclusione sociale e occupazionale, con particolare attenzione ai neet, alle donne disoccupate e alle persone in condizioni di fragilità.
L'intesa firmata a Roma nella sala Promoteca in Campidoglio
L’intesa punta, inoltre, a promuovere percorsi formativi coerenti con i fabbisogni delle imprese, incentivare la sicurezza sul lavoro e la qualità dell’occupazione e sviluppare strumenti innovativi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tra gli ambiti di collaborazione previsti figurano attività di orientamento professionale per chi intende inserirsi o reinserirsi nel settore turistico e della ristorazione, iniziative di orientamento scolastico negli istituti e nei Centri di formazione professionale, la co-progettazione di corsi di formazione finanziati o cofinanziati, nonché l’organizzazione di Job Days, career day, fiere del lavoro e strumenti digitali di matching tra imprese e lavoratori.
Il turismo nel Lazio
Nel corso dell’iniziativa sono stati presentati i risultati di tre ricerche realizzate in collaborazione con Università degli Studi Roma Tre dedicate ai principali trend del comparto turistico e occupazionale nel Lazio: l’analisi della domanda di lavoro nel settore turismo nel primo semestre 2025, uno studio predittivo sull’evoluzione delle professioni fino al 2035 e una comparazione tra i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e quelli firmati da altre organizzazioni sindacali.
L'assessore Pratelli: "Roma sta vivendo un boom turistico"
“Roma sta vivendo un boom turistico senza precedenti. Il turismo è uno dei motori trainanti dell’economia cittadina e rappresenta una straordinaria occasione di crescita e sviluppo. Ma affinché questa crescita si traduca in benessere diffuso, deve essere redistribuita: è fondamentale generare più diritti, più tutele, lavoro stabile e salari dignitosi", ha detto l’assessora alla scuola, formazione e lavoro, Claudia Pratelli. "Il protocollo che sottoscriviamo - ha aggiunto - va esattamente in questa direzione: promuovere lavoro di qualità, contrastare precarietà e il dumping contrattuale, valorizzare professionalità e competenze, costruendo un modello di sviluppo turistico sostenibile e giusto".
L’intervento del presidente Ebtl, Tommaso Tanzilli
“Questo protocollo d’intesa amplia e rafforza la nostra strategia di collaborazione con le istituzioni territoriali in ambito di occupazione e formazione qualificata: alla costante crescita dei flussi turistici è oggi necessario far corrispondere un innalzamento qualitativo dei servizi. La tutela dei lavoratori nell’ottica del Buon lavoro, d’altronde, può essere assicurata solo da contratti collettivi che offrano garanzie certe agli occupati, quali quelli sottoscritti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative", ha sottolineato il presidente Ebtl, Tommaso Tanzilli.
L'assessore Onorato: "Rafforziamo l'occupazione nel turismo"
“Con questo protocollo – ha spiegato l'assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda, Alessandro Onorato - vogliamo rafforzare le competenze e favorire l’inserimento lavorativo in un settore che sta registrando numeri record. Non è una casualità ma il frutto del nostro lavoro e di una strategia precisa per valorizzarlo. Il turismo è una risorsa fondamentale per tutti, con 13,3 miliardi di euro di indotto nel 2024 secondo il Sole24Ore, e occupazionale. Nell’ultimo triennio l’occupazione nel settore a Roma è aumentata del 5,5% di anno in anno, mentre nel triennio prima del Covid l’aumento era dell’1,9%. Vogliamo però che questi posti di lavoro siano sempre più qualificati e più pagati, per questo - ha concluso - stiamo creando le condizioni affinché sempre più imprenditori possano investire a Roma: è l’unica possibilità di sviluppo e di un miglioramento salariale, al contrario della decrescita felice”.