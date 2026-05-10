Escalation criminale a Palermo, notte di paura allo Zen

AGI - Resta alta la tensione nelle periferie di Palermo. Nuovi spari nella notte contro attività commerciali allo Zen, un panificio e una macelleria. Colpi di pistola e di fucile che sono ulteriori messaggi inquietanti dopo le raffiche di Kalashnikov delle settimane scorse tra San Lorenzo e Sferracavallo, e soprattutto dopo i due omicidi registrati ieri, al Villaggio Santa Rosalia e al Cep. Insomma, da tempo, è allarme sicurezza nel capoluogo siciliano. La politica, su ogni fronte, chiede una stretta.
Il quartiere Zen di Palermo "appare sempre più fuori controllo. Gli episodi criminali - afferma Roberta Schillaci, segretaria della commissione regionale Antimafia e vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all'Assemblea regionale siciliana - si ripetono frequentemente lasciando sgomenti tanti cittadini che pure in quell'area di Palermo vivono nella legalità e cercano di guardare al futuro con speranza. La notte scorsa sono stati esplosi colpi di pistola contro due attività commerciali. È il chiaro segnale che c'è chi agisce perché vuole mettere soggezione alla comunità e al tessuto economico e produttivo dello Zen. Nell'ultima settimana si è registrato un fatto assai preoccupante: qualcuno tramite i social ha imposto la serrata ai mercatali dello Zen per consentire il funerale di un soggetto già noto alle forze dell'ordine. Il crinale raggiunto ormai è allarmante".
L'appello della commissione regionale antimafia
Da qui l'auspicio che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza "si riunisca immediatamente per assumere decisioni non rinviabili. Come commissione regionale Antimafia abbiamo fatto sentire la nostra voce in più occasioni, ora è il tempo della responsabilità e dell'azione".
La richiesta di fratelli d'italia
Dello stesso tenore l'intervento di FdI: "Gli episodi intimidatori avvenuti allo Zen, e nelle settimane scorse a Sferracavallo, sono inaccettabili. I colpi di pistola esplosi contro le vetrate delle attività colpiscono non solo gli imprenditori coinvolti, ma l'intera comunità che ogni giorno lavora onestamente", commentano Luca Sbardella, commissario di FdI in Sicilia, Raoul Russo, senatore e coordinatore provinciale del partito, e Antonio Rini, presidente provinciale. "È necessario alzare il livello di attenzione e rafforzare i controlli sul territorio - aggiungono - soprattutto nelle aree più esposte, per garantire sicurezza ai cittadini e alle attività commerciali. Per questo chiediamo al prefetto una presenza ancora più costante delle forze dell'ordine per prevenire e contrastare con fermezza ogni forma di criminalità. Saremo al fianco di chi denuncia e resiste, perché la legalità va difesa ogni giorno con atti concreti", concludono".