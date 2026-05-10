Fulminacci, live a sorpresa a Roma. Folla in via della Pelliccia

AGI - Folla di fan questo pomeriggio a Trastevere, in via della Pellicia per una esibizione a sorpresa del cantante romano Fulminacci, pseudonimo di Filippo Uttinacci, reduce dal successo di Sanremo con il brano "Stupida fortuna". Chitarra acustica in spalla e nessun preavviso: Fulminacci si è fermato lungo la via e ha iniziato a suonare, attirando in pochi minuti una folla di fan e curiosi. I presenti hanno intonato con lui alcuni dei brani più celebri del suo repertorio, creando un’atmosfera da concerto intimo e partecipato. L'occasione era l'inaugurazione di un locale nel quartiere.
In pochi minuti le immagini del live improvvisato sono finite sui social, rimbalzando tra Instagram e TikTok e diventando virale.
Fulminacci ad aprile si è esibito al palazzetto dello Sport dell'Eur per un concerto sold out mentre il primo maggio ha preso parte al concertone di Piazza San Giovanni.