Incidente lavoro: operaio muore schiacciato da gru nel Vibonese

Operaio muore schiacciato da una gru nel Vibonese
L'incidente sul lavoro è avvenuto nel cantiere del depuratore consortile dell'Angitola, nel territorio di Francavilla Angitola
AGI - Incidente mortale sul lavoro nel Vibonese. Il decesso è avvenuto nel cantiere del depuratore consortile dell'Angitola, nel territorio di Francavilla Angitola. A perdere la vita F.N., operaio di 53 anni, di Reggio Calabria.
Una gru si è ribaltata schiacciandolo e non lasciandogli scampo nella tarda serata di ieri. Indagini sull'accaduto sono condotte dai Carabinieri al fine di accertare eventuali responsabilità.