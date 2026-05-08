Serena Autieri nel nuovo spot della Mozzarella di Bufala DOP

AGI - Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP torna protagonista sul piccolo schermo con una nuova campagna televisiva d’eccezione. Testimonial d'eccezione è l’attrice Serena Autieri, protagonista di uno spot inedito pensato per raccontare in modo autentico i valori di uno dei simboli del Made in Italy. La campagna, intitolata “La La La…La Bufala”, segna un ritorno strategico sulle reti Mediaset con una pianificazione ad alta copertura, affiancata da attività digital internazionali per coinvolgere famiglie e giovani consumatori.
Lo spot si presenta come un mini-musical che gioca sulla sillaba "La", richiamando sia la nota musicale sia l'articolo che identifica l'unica mozzarella DOP. Questa scelta creativa ha entusiasmato la stessa Serena Autieri, che ha dichiarato di aver sposato il progetto con naturalezza, essendo cresciuta con questo prodotto: "Sono orgogliosa di testimoniare che la bufala campana DOP fa bene al gusto e al cuore"
Una strategia multicanale per difendere la qualità DOP
L’iniziativa punta a rafforzare la percezione distintiva del marchio rispetto alle imitazioni, educando il pubblico al riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta. Attraverso uno storytelling emozionale, lo spot valorizza l’unicità della filiera, la qualità certificata e la versatilità in tavola. Il progetto, realizzato con il contributo della Regione Campania, conferma la volontà del Consorzio di investire in una comunicazione moderna capace di consolidare il valore economico dell’intera filiera.
Il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo, ha sottolineato l'importanza dell'investimento: "Siamo convinti di aver fatto un regalo ai consumatori, rafforzando il legame con il territorio e mostrando il lavoro quotidiano dei nostri produttori. Nonostante il periodo complesso, la TV resta uno strumento fondamentale per ribadire il valore di un'arte millenaria". Con questo investimento, il Consorzio unisce tradizione e innovazione per raccontare il più importante prodotto DOP del centro-sud Italia.