Piacenza: uccide la moglie poi tenta il suicidio, arrestato

AGI - Una donna 56enne è stata trovata morta questo pomeriggio con ferite da arma da taglio in un alloggio nella periferia di Piacenza. Il marito, un uomo 60enne di origine macedone, avrebbe confessato di averla uccisa quando ha chiamato i soccorsi, nel primo pomeriggio. L'appartamento era chiuso e, con l'aiuto dei vigili del fuoco, i carabinieri sono entrati in casa passando dal balcone.
Arrestato il marito a Piacenza
Poche ore dopo il femminicidio, il marito della vittima è stato rintracciato e arrestato. L'uomo, a quanto si apprende, è stato trovato al cimitero di Piacenza, dove si trova la tomba del figlio, morto qualche anno fa. Avrebbe tentato di tagliarsi le vene e sarebbe ferito. È stato portato al pronto soccorso.
I carabinieri indagano sul movente e la dinamica dell'omicidio.