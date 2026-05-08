Omicidio Diabolik: assolto in appello il presunto killer. Era stato condannato in primo grado
Raul Esteban Calderon è stato assolto per non aver commesso il fatto
AGI - I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma nell'ambito del processo di secondo grado hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra' della Lazio noto con il soprannome di "Diabolik", ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019, nel parco degli Acquedotti. La formula dell'assoluzione è "per non aver commesso il fatto".
Il sostituto procuratore generale della Corte d'Assise d'Appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Calderon. L'imputato, la cui vera identità e' quella di Gustavo Aleandro Musumeci, era accusato di essere l'autore materiale del raid.