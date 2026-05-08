'Luci d'Europa', migliaia di giovani in piazza del Campidoglio a Roma

AGI - Migliaia di giovani si sono ritrovati in piazza del Campidoglio, a Roma, per l'evento “Luci d’Europa”. Circa 3 mila i ragazzi e le ragazze, molti dei quali con le bandiere dell'Europa e con scritte pro Stati Uniti d'Europa.
Cori a favore del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e per il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, entrambi presenti all'appuntamento organizzato dall’ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla rappresentanza della Commissione europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale e che rientra nel calendario delle celebrazioni della Giornata dell’Europa a Roma.
Metsola in piazza del Campidoglio lancia un messaggio di speranza
"La Giornata dell'Europa qui a Roma è un messaggio di speranza per i nostri giovani che hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, un lavoro dignitoso. Tutto questo noi politici, eletti dai cittadini, dobbiamo avere il coraggio e la responsabilità di trovare delle soluzioni per loro", ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola arrivando in piazza dopo aver salutato Tajani e l'europarlamentare di Fratelli d'Italia-ECR Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo.
Tajani: "L'Europa è il luogo dove si vive meglio"
Il ministro Tajani, dopo aver ricordato che l'incontro del Governo con il segretario di Stato Usa Marco Rubio "è andato bene, un colloquio franco tra amici, tra alleati", ha spiegato dal palco che l'Europa è il luogo dove si vive meglio. Poi è giusto parlare delle riforme: "dobbiamo avere un'unica politica estera e una sola politica di difesa per contare di più. Siamo fieri di essere italiani, ma siamo anche europei. Vogliamo che i Paesi dei Balcani e anche l'Ucraina siano parte dell'Unione Europea".
In piazza del Campidoglio anche la cantante Michielin
Grande l'interesse anche nei confronti degli altri ospiti. Tra questi la cantautrice Francesca Michielin, acclamata da tanti giovani presenti. All'evento presenti anche il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e i vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonella Sberna.
Nel corso della serata spazio anche a contributi e proposte di giovani sul futuro dell’Europa, con la partecipazione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Giovani, dell'Agenzia Italiana per la Gioventù e di Erasmus Student Network.