Biennale, scontri al corteo pro Pal per la presenza di Israele

AGI - Scontro tra Polizia e manifestanti al corteo contro la presenza di Israele, che inaugura proprio oggi il suo Padiglione alla Biennale Arte di Venezia. Il contatto c'è stato quando il corteo ha tentato di sfondare il blocco della polizia per avvicinarsi all'entrata dell'Arsenale dove si trova il Padiglione dello Stato ebraico.
E poi serrande abbassate di alcuni padiglioni nazionali (Paesi Bassi, Belgio, Francia, Giappone tra i tanti) contro la sua presenza.
Giornata decisamente movimentata alla Biennale di Venezia dove si stanno preparando a sfilare, in realtà a diverse centinaia di metri di distanza, gli artisti di Anga - Art not Genocide Alliance e Biennalocene. Il tutto nel giorno in cui si inaugura il Padiglione Venezia.
Secondo quando apprende l'AGI sarebbero un migliaio i manifestanti che hanno preso parte al corteo. Gli organizzatori, nel canale Telegram Global Project, parlano invece di 3mila persone. Durante il corteo è stato scandito più volte lo slogan: "Venezia lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare"
Le dichiarazioni di Salvini al suo arrivo
"Non penso che gli artisti siano protagonisti o complici delle guerre che ci sono in corso. Questo vale per tutti i Paesi. Oggi mi sembra che stiano boicottando Israele, ieri la Russia, domani gli Stati Uniti, dopodomani magari l'Italia. Io penso che l'arte non debba conoscere ne' censure, ne' bavaglio, ne' boicottaggio, ne' chiusure". L'ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini a Mestre (Venezia) dove ha preso parte ad un appuntamento elettorale prima di visitare la 61esima Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale.
"Al di la' dei conflitti in corso io penso che realta' come quella della Biennale servano a riavvicinare popoli, lingue, culture in un momento difficile. Sono cento Paesi che portano il meglio della loro arte a Venezia e io ne sono orgoglioso" ha poi concluso.
"Godiamoci l'arte, godiamoci gli artisti al di la' delle polemiche, delle bandiere, dei boicottaggi. Io continuo a ritenere che Pietrangelo Buttafuoco (presidente della Fondazione La Biennale, ndr) abbia ragione. Penso che l'arte, come lo sport debbano essere esenti da conflitti. Non penso che gli artisti americani, cinesi, israeliani o russi siano portavoce di conflitti in corso". L'ha detto il vicepremier Matteo Salvini al suo arrivo ai Giardini della Biennale di Venezia, dove ha annunciato di voler vedere tutti i padiglioni nazionali.