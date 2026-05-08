Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto nel Bellunese

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AGI - Un bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio dopo essere stato schiacciato da un muletto condotto dal padre. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 nel piazzale di un’azienda in via Cavalieri, nella zona industriale di Sedico (Belluno), dove ha sede un’attività di famiglia.
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L'incidente a Belluno
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Immediato l’allarme, con l’intervento del Suem 118 anche con l’elisoccorso atterrato nelle vicinanze. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i tecnici dello Spisal e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso il mezzo. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.
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