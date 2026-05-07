Francis Kaufmann andrà in una struttura psichiatrica

AGI - Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, trovate morte nel giugno scorso a Villa Pamphili a Roma, sarà trasferito in una struttura psichiatrica. La prima Corte d'Assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti del 46enne cittadino americano alla luce della perizia psichiatrica che era stata richiesta dalla difesa.
I giudici con un'ordinanza hanno disposto il trasferimento dell'uomo dal carcere a una struttura del Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura del Lazio, dove dovrà essere piantonato "in forma continuativa (h24)". Kaufmann dovrà rimanere nella struttura per almeno 30 giorni al termine dei quali si farà una nuova valutazione.
La diagnosi e le necessità di cura
"Accolta la diagnosi di disturbo psicotico e transitorio e la sua incidenza sulla capacità, giudicata reversibile, di stare a processo, le necessità di cura e trattamento segnalate dai periti e condivise dalla Corte", si legge nel provvedimento di 31 pagine, "si ritiene possano essere adeguatamente soddisfatte, fermo il mantenimento dell'attuale regime custodiale, mediante il trasferimento di Ford Rexal in adeguato luogo di cura". La Corte ha nominato come curatore speciale il presidente dell'ordine degli avvocati di Roma, Alessandro Graziani.