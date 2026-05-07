Kate Middleton a Reggio Emilia e l'omaggio a Max Mara

AGI - C’è un silenzio operoso, quasi millimetrico, che in queste ore avvolge i portici di Piazza Prampolini. È il silenzio delle grandi attese, quello che precede i momenti destinati a restare negli archivi fotografici per decenni. Mentre il mondo osserva i bollettini di Kensington Palace, Reggio Emilia si prepara a diventare, il prossimo 13 maggio, l'ombelico del mondo reale.
Non è un viaggio di piacere, né una semplice visita di cortesia. Quello di Catherine è un ritorno alla vita pubblica internazionale carico di simbolismo. Il quesito che agita le redazioni di moda di mezzo mondo è uno solo: Kate vestirà a chilometro zero?
La moda come linguaggio diplomatico
La risposta sembra scritta nelle pieghe dei suoi cappotti più famosi. Reggio Emilia è la culla del Gruppo Max Mara, fondato nel 1951 da quel visionario di Achille Maramotti che intuì prima di tutti come vestire la donna moderna con linee pulite e tessuti nobili. Una filosofia che sembra coincidere esattamente con il manifesto estetico della Principessa.
Un armadio che parla reggiano
Il suo armadio parla reggiano da oltre un decennio. Come dimenticare il debutto nel 2012 a Cambridge, quando un cappotto Max Mara color sabbia con collo a imbuto divenne istantaneamente l'oggetto del desiderio globale? O le più recenti apparizioni tra il 2022 e il 2023, dove il cappotto “Longrun” di Max&Co (linea giovane del gruppo) è diventato la sua “uniforme” per le missioni più toccanti.
Scegliere un capo disegnato e prodotto a pochi chilometri da via Giulia Guicciardi il prossimo 13 maggio non sarebbe solo una scelta di stile, ma un omaggio diplomatico senza precedenti: la Principessa che rende grazia agli artigiani che l'hanno vestita nei momenti della gioia e in quelli della prova.
I luoghi simbolo della visita
Il percorso ufficiale di Kate si snoderà tra luoghi che trasudano storia e futuro. La visita alla Sala del Tricolore, dove nel 1797 nacque la bandiera italiana, rappresenta un corto circuito simbolico potentissimo: la rappresentante della monarchia più celebre al mondo che rende omaggio al luogo dove è nata l'identità repubblicana.
Ma il cuore della visita batte per i bambini. Il Reggio Emilia Approach, il metodo educativo dei “cento linguaggi” nato dalla mente di Loris Malaguzzi, è il vero motivo tecnico della visita. Kate, con la sua fondazione Shaping Us, viene qui per imparare.
Educazione e bellezza come cura
Immaginarla tra le mura quattrocentesche di Palazzo da Mosto, seduta su quegli sgabelli di legno chiaro circondata da atelier di luce e argilla, restituisce l'immagine di una donna che vuole ripartire dai fondamentali, ovvero l'educazione e la bellezza come cura.
Il parallelo con il Parmigiano Reggiano
Se la diplomazia passa per la moda, la narrazione della visita si nutre anche di suggestioni gastronomiche. C’è un parallelo affascinante, tutto emiliano, tra la solidità della Royal Family e quella di una forma di Parmigiano Reggiano.
Entrambi sono simboli di un’eccellenza che non accetta scorciatoie. Proprio come il “Re dei formaggi”, che richiede mesi di paziente stagionatura, silenzio e controllo costante per raggiungere quella perfezione granulosa e saporita, anche la figura di Kate Middleton ha subito una “stagionatura” pubblica esemplare.
Il Kate Effect in città
In via Farini e lungo Corso Garibaldi, i commercianti lucidano le vetrine. Sanno che il cosiddetto Kate Effect è una forza della natura. Quando Catherine indossa un capo, questo sparisce dai negozi in meno di un'ora.
Se il 13 maggio la Principessa dovesse scende dall'auto ufficiale avvolta in un pezzo delle collezioni locali, l'impatto mediatico ed economico per il distretto della moda reggiano sarà incalcolabile. Non è solo gossip, è economia reale.
È la celebrazione di un'Italia che esporta pensiero (pedagogico) e bellezza (sartoriale). Mentre il sole tramonta dietro le torri della città e le campane segnano il countdown, Reggio Emilia non si sente più solo una provincia laboriosa dell'Emilia “rossa”. Si sente, per un giorno, la passerella più nobile del mondo.