Amerigo Vespucci riprende il tour mondiale

AGI - Nave Amerigo Vespucci, “la nave più bella del mondo”, dopo la lunga sosta manutentiva presso l’Arsenale Marittimo di La Spezia, continua il suo Tour Mondiale con la Campagna in Nord America 2026 e l’obiettivo di portare in giro per il mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli, la cultura e il fascino dell’Italia e degli italiani.
Partirà il 9 maggio dal Porto Antico di Genova per attraversare l’Oceano Atlantico e raggiungere le coste nordamericane tra Stati Uniti e Canada, toccando i principali porti dei due Paesi.
Il tour mondiale in Nord America 2026
Annunciato a settembre 2025 dal ministro della Difesa Guido Crosetto, in occasione della conferenza stampa di chiusura del Tour Mondiale Vespucci 2023-2025, il Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026 si inserisce nelle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Usa. Il Tour è un’iniziativa del ministero della Difesa e della Marina Militare ed è prodotto da Difesa Servizi Spa, società in house del ministero della Difesa.
La cerimonia di partenza a Genova
La partenza da Genova seguirà la cerimonia in programma alle ore 10.30 al Porto Antico con la partecipazione del ministro della Difesa Guido Crosetto, del capo di Stato maggiore della Marina Militare ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, del presidente della Liguria Marco Bucci, della sindaca di Genova Silvia Salis e dell’amministratore delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli.
Durata e tappe della Campagna
Il tour durerà 156 giorni, durante i quali verranno percorse oltre 12mila miglia nautiche in 107 giorni in mare ed effettuate 13 soste, di cui 8 in porti esteri, tra cui Baltimora (24-29 giugno), New York (4-8 luglio), Boston (11-16 luglio), Quebec City (23-27 luglio) e Montreal (29 luglio-3 agosto).
Il rientro in Italia
Al suo rientro in Italia, Nave Amerigo Vespucci farà sosta a Cagliari (13-16 settembre), Taranto (20-24 settembre) e Venezia (29 settembre-3 ottobre). L’ultima tappa sarà a Trieste (8-12 ottobre), in occasione della Barcolana, la regata velica più partecipata del mondo con oltre 2000 imbarcazioni che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste.
La nave scuola della Marina Militare
Nave Amerigo Vespucci continuerà a svolgere il suo ruolo di Nave scuola della Marina Militare, imbarcando gli allievi della prima classe dell’Accademia Navale di Livorno: saranno 180 cadetti che raggiungeranno il Vespucci a Baltimora per poi concludere la campagna addestrativa con lo sbarco a Taranto.
Apertura al pubblico a Genova
La Vespucci ha lasciato l’Arsenale di La Spezia ieri ed è arrivata stamattina nel Porto Antico di Genova (davanti ai Magazzini del Cotone), dove resterà ormeggiata fino alla partenza del 9 maggio. La nave è aperta al pubblico da oggi al 7 maggio: per salire a bordo è necessaria la prenotazione gratuita sul sito tourvespucci.it