Andrea Sempio domani a Pavia non risponderà ai pm 

AGI - Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio previsto per domani a Pavia. Lo comunicano i suoi legali.
Liborio Cataliotti e Angela Taccia spiegano di avere conferito un incarico a uno psicoterapeuta per una consulenza personologica su Sempio ritenuta indispensabile prima di sottoporsi all’interrogatorio.
La nota degli avvocati di Sempio
"Considerato che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo, vieppiù considerato che il fascicolo delle indagini oltre che incompleto non è ancora visionabile - si legge nel comunicato dei difensori di Sempio - atteso che proprio ieri, all’esito della riunione, abbiamo conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul nostro assistito, tramite sottoposizione dello stesso ai canonici test all’uopo usualmente utilizzati (anziché ricorrere ai frammentari dati documentali del fascicolo), essendo questi presupposti ritenuti dal pool opportuni prima dell’eventuale sottoposizione di Andrea Sempio ad interrogatorio, preannunciamo che si avvarrà della facoltà di non rispondere, riservandoci di chiedere eventualmente di procedere a detto incombente dopo i predetti atti".
"Sempio sarà a Pavia e non risponderà ai pm"
"Andrea Sempio si presenterà comunque davanti ai pm domani, è un atto dovuto". Lo spiega all'AGI l'avvocata Angela Taccia in relazione all'interrogatorio dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La difesa ha annunciato che Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere ma sarà comunque presente in Procura a Pavia come prevede la legge in questi casi.