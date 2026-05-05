XForma, la startup di successo che unisce IA e relazioni umane

AGI - Nell’epoca digitale, dove social network e IA hanno un ruolo preponderante, il mondo del lavoro spesso si interroga sul valore delle relazioni umane. Esse hanno ancora un ruolo in una società iperglobalizzata che si muove alla velocità di un clic? Nonostante la giovane età, Matteo Perrucci e Orazio Laera, 29 e 30 anni, fondatori della start-up XForma, recentemente insignita con il Premio America Innovazione, non hanno dubbi. “Il mercato B2B (business to business, ndr.) è nato con la relazione tra persone e continua a svilupparsi intorno a ciò. I social sono un mezzo e l’IA un ottimizzatore di processi, entrambi non possono sostituire lo scambio umano”.
L’alchimia tra queste tre componenti è il segreto del loro successo. “Nel 2018 studiavamo marketing e comunicazione d’azienda all’Università di Bari. Fin da subito abbiamo cercato di organizzare e portare in Ateneo ospiti rilevanti del nostro settore. Poi – spiegano all’AGI – c’è stata la possibilità di creare una prima start-up che era legata a tutt’altro mondo, quello della nightlife”. In seguito il trasferimento dalla Puglia a Milano. “Con il Covid e la conseguente chiusura delle discoteche la start-up non aveva più motivo di esistere. Ma abbiamo compreso che LinkedIn – grazie al nostro modello innovativo – permette di arrivare a investitori, mentor. È senza dubbio lo strumento più potente in ambito B2B. In altre parole ti fa entrare in contatto con chi ha il potere decisionale. Oggi il nostro target di clienti è rappresentato da realtà che fatturano da uno a dieci milioni di euro e che vogliono imporsi sia in Italia che all'estero, però abbiamo lavorato anche con aziende come Icos Spa e Axian note sul mercato globale. Per essere ancora più diretti: un nostro cliente, peraltro un caso studio, che vende software si è interfacciato con Carrefour e Coca-Cola, svolgendo una trattativa commerciale. Il nostro team di specialisti – proseguono – ha l'obiettivo di creare per nome e conto degli imprenditori, gestendo direttamente i loro profili, delle relazioni di valore attraverso LinkedIn. Nel momento in cui c’è un’esigenza viene fissato un appuntamento di vendita qualificato”. Il meccanismo dietro al successo? “L’IA definisce quali sono le aziende più propense all’acquisto. Il secondo passaggio – aggiungono – è composto da un’attività umana fatta da specialisti certificati da LinkedIn”.
I prossimi passi e i successi di XForma
“Adesso siamo in fase di maturazione. I prossimi passi di XForma? Ottimizzare i processi, supportare le aziende italiane nella loro crescita e prima o poi allargare lo sguardo anche all’estero”. In questo percorso non sono mancate le soddisfazioni, per esempio la “doppietta” nel “Premio America Innovazione”, organizzato dalla Fondazione Italia Usa che ogni anno gratifica le migliori startup che si sono distinte per crescita e business. “Abbiamo ricevuto il premio per due anni consecutivi. Siamo contenti della crescita che sta avendo la nostra realtà, perché oggi abbiamo più di 20 specialisti tra dipendenti e collaboratori. Tre sedi: Milano, Firenze e Palagiano. Quest’anno – rivelano Perrucci e Laera – supereremo il primo milione di euro di fatturato”.
Consigli per l'uso di LinkedIn
“A chi entra per la prima volta su LinkedIn consigliamo di creare o delegare un reparto verticale e competente. È molto complesso con dinamiche totalmente differenti rispetto a Facebook e Google. Tante aziende – concludono – stanno assegnando parti importanti del loro budget marketing a questa piattaforma non ancora satura, in grado di garantire risultati ormai che non possono più essere considerati casuali”.