Morto Diego Marmo, il pm che accusò Enzo Tortora
Morto Diego Marmo, il pm che accusò Enzo Tortora
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Morto Diego Marmo, il pm che accusò Enzo Tortora

Aveva 88 anni. Il magistrato chiese scusa alla famiglia del presentatore assolto in Cassazione nel 1987
Diego Marmo (dal docufilm "Enzo Tortora, Una ferita Italiana" di Ambrogio Crespi)
Foto YouTube - Diego Marmo (dal docufilm "Enzo Tortora, Una ferita Italiana" di Ambrogio Crespi)
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AGI - È morto all'età di 88 anni il magistrato Diego Marmo. Da pm ha rappresentato l'accusa nel procedimento contro il conduttore televisivo, Enzo Tortora, imputato per associazione camorristica e traffico di droga, sulla base di dichiarazioni di pentiti. Un errore giudiziario ammesso anni dopo l'assoluzione del presentatore da parte della Cassazione nel 1987, per il quale Marmo chiese scusa alla famiglia.

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Il magistrato ha anche ricoperto il ruolo di procuratore a Torre Annunziata e di assessore alla Legalità del comune di Pompei. Del decesso, avvenuto domenica, si è appreso oggi. I funerali si terranno domani a Napoli.

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La serie tv sul caso Tortora

Nella bellissima serie tv di Marco Bellocchio, 'Portobello', realizzata per la piattaforma HBO Max, il pubblico ministero Diego Marmo era interpretato da Fausto Russo Alesi. In un'intervista all'AGI l'attore ha spiegato uno dei motivi dell'errore giudiziario che ha travolto Tortora sottolineando una delle fragilità del sistema di allora: "Sicuramente una particolarità di quel sistema era il fatto che bastavano tre testimonianze per fare una prova, per essere una prova e questo sicuramente è qualche cosa di abbastanza inconcepibile, per fortuna adesso questa cosa non c’è più".

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