Garlasco, video legale di Sempio: 'tentativo mostrizzazione'

AGI - Nei confronti di Andrea Sempio c'è "un tentativo di mostrizzazione". Lo afferma il suo legale Liborio Cataliotti che difende l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi assieme ad Angela Taccia. "Noi difensori e componenti del pool di Andrea Sempio ci teniamo a denunciare, come ci si trovi di fronte evidentemente, a uno strumentale tentativo di mostrizzazione del nostro cliente nell'imminenza dell'interrogatorio che lo riguarda. È un dato del quale evidentemente terremo conto nello scegliere se farlo o non farlo rispondere", attacca.
"Questo tentativo di mostrizzarlo è fondato sulla sua partecipazione a un forum che nulla ha a che vedere né con l'omicidio di cui trattasi - aggiunge - né con la possibilità di ascrivere ai post scritti da Andrea Sempio alcuna personalità allineata con la possibilità che abbia commesso l'omicidio. Parto col dire che quel forum ospitava dei post di ragazzi timidi, introversi e con difficoltà nell'approcciarsi al rapporto con ragazze. Il tentativo era di affidarsi a, chiamiamoli, maestri che potessero insegnare a vivere i rapporti interpersonali o comunque di seduzione con le ragazze, con il modello dell'uomo macho che rifugge da ogni tentativo o tendenza a rendere sentimentale la relazione. Il risultato talvolta, dal mio punto di vista, dal punto di vista del nostro pool, era addirittura ridicolo e tutt'altro che volto a rappresentare i partecipanti al forum come dei potenziali assassini o potenziali violentatori.
I post e l’assenza di collegamenti
Oltretutto, i singoli post che su alcuni giornali o su alcuni siti sono stati esaltati come rappresentativi di una possibilità di movente di Andrea Sempio rispetto all'omicidio, in realtà non riguardano minimamente Chiara Poggi". Cataliotti porta "due esempi eclatanti. Laddove cita il 'Forza Chiara' si riferisce a un caso di porn e revenge di inizio degli anni 2000, assolutamente noto alle cronache e che riguardava una ragazza ben diversa dalla vittima dell'atroce omicidio di cui trattasi.
Gli esempi della difesa
Secondo, quando Andrea Sempio parla della sua passione per una ragazza, solo la lettura del proseguo dei post, rispetto a quello rappresentato mediaticamente, consentono di capire molto chiaramente che non si trattava di Chiara Poggi. Di tal che quel post, che dice è l'unica passione che ha avuto a cavallo fra i 18 e i 19 anni, finisce con rivelarsi una formidabile prova di scarico".
La citazione riportata da Cataliotti
Cataliotti riporta infine "la prova" di quanto dice. "Scriveva Andrea Sempio il 15 agosto del 2012, alle ore 21.20: 'Allora one hits disastrosa per una barista di una birreria. Palo secco, disperazione, mi do da fare, miglioro e tanto".