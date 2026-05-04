Flotilla: la Procura di Roma indaga per sequestro di persona
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Flotilla: la Procura di Roma indaga per sequestro di persona

La nuova inchiesta è stata aperta in relazione a quanto avvenuto nella notte del 30 aprile quando la marina israeliana ha intecettato in acque internazionali 22 navi della missione umanitaria
Edoardo Izzo
Attivisti della Global Sumud Flotilla a Creta dopo essere stati intercettati dalla marina israeliana il primo maggio 2026
Costas METAXAKIS / AFP - Attivisti della Global Sumud Flotilla a Creta dopo essere stati intercettati dalla marina israeliana il primo maggio 2026
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AGI - Il pm di Roma Stefano Opilio e la pm Lucia Lotti apriranno una nuova inchiesta in relazione a quanto accaduto, nella notte tra il 29 e il 30 aprile, quando la marina israeliana ha intercettato 22 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali, nella zona di ricerca e soccorso (SAR) greca, a oltre 600 miglia nautiche dalle coste di Gaza.

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I magistrati, che gestiranno il fascicolo insieme al procuratore Francesco Lo Voi, ipotizzeranno, probabilmente, inizialmente il solo sequestro di persona.

Tre esposti al vaglio dei pm

Sono tre gli esposti al vaglio nei quali sono denunciati anche i reati di tortura, sequestro di persona, rapina e danneggiamento con pericolo di naufragio. Al momento il fascicolo è contro ignoti.

L'altro procedimento aperto è nato dagli esposti presentati dai 36 attivisti italiani che hanno preso parte alla Global Sumud Flotilla nell'ottobre scorso.

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