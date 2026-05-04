Flotilla: la Procura di Roma indaga per sequestro di persona 

AGI - Il pm di Roma Stefano Opilio e la pm Lucia Lotti apriranno una nuova inchiesta in relazione a quanto accaduto, nella notte tra il 29 e il 30 aprile, quando la marina israeliana ha intercettato 22 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali, nella zona di ricerca e soccorso (SAR) greca, a oltre 600 miglia nautiche dalle coste di Gaza.
Nuova inchiesta dei Pm sull'abbordaggio di Israele delle navi della Flotilla
I magistrati, che gestiranno il fascicolo insieme al procuratore Francesco Lo Voi, ipotizzeranno, probabilmente, inizialmente il solo sequestro di persona.
Tre esposti al vaglio dei pm
Sono tre gli esposti al vaglio nei quali sono denunciati anche i reati di tortura, sequestro di persona, rapina e danneggiamento con pericolo di naufragio. Al momento il fascicolo è contro ignoti.
L'altro procedimento aperto è nato dagli esposti presentati dai 36 attivisti italiani che hanno preso parte alla Global Sumud Flotilla nell'ottobre scorso.