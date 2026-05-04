Caso Minetti, Ranucci si scusa con Nordio: 'Mi copro il capo di cenere'

AGI - "Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata. Che cosa ho detto? Ho detto: 'Siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel ranch di Cipriani. Stiamo verificando una pista e quindi la prendiamo col beneficio dell'inventario'. Ora, sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere. Tuttavia non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto: 'Stiamo verificando una notizia', che è una cosa un po' diversa". Così, Sigfrido Ranucci, durante la puntata di ieri di Report, si è scusato e ha chiarito la sua posizione. Dopo l'intervento di Ranucci durante la trasmissione È sempre Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer su Rete4, secondo indiscrezioni rilanciate dal Foglio il ministro Nordio sarebbe pronto a promuovere un'azione risarcitoria nei confronti del giornalista. Il conduttore nella trasmissione ha inoltre spiegato: "Sento il dovere di informarvi che, davanti all'eventuale denuncia del ministro della Giustizia, rinuncio già da ora a esporre l'azienda, che gestisce soldi pubblici, a eventuali rischi. Affronterò il giudizio a mie spese".