Caso Caliendo, in procura un video sugli organi congelati

AGI - L’avvocato Francesco Petruzzi ha depositato questa mattina, in procura, documenti in cui si parla di altri casi registrati in Italia di trasporto di organi da donatore, in cui l’organo è arrivato congelato. Si tratta del video di una conferenza sul sistema trapianti durante il quale si è parlato anche del trasporto di organi.
L’integrazione documentale dell’indagine difensiva è nata dal fatto che “durante la conferenza alla quale abbiamo partecipato con l’Aido, a fine aprile, abbiamo appreso che ci sono stati altri casi di organi congelati in passato. In particolare – spiega Petruzzi all’AGI – chi parlava in rappresentanza di una società che fa trasporto di organi, mentre mostrava una serie di immagini ed esperienze, richiamando il caso di Domenico Caliendo per il cuore arrivato ghiacciato, ha detto che per loro non era una novità”.
Immagini e testimonianze sul trasporto
“La relatrice ha mostrato la foto di un rene ghiacciato, contenuto in una busta poggiata su ghiaccio e ha specificato che era stato utilizzato ghiaccio a -40 gradi – aggiunge il legale della famiglia di Domenico Caliendo, morto dopo un trapianto di cuore fallito – rilevando che non sono casi unici e che possono verificarsi”.
La conferenza a palazzo madama
L’avvocato parla degli interventi dei rappresentanti di Avionord alla conferenza, videoregistrata, tenuta a Palazzo Madama, a Roma, lo scorso 28 aprile, dedicata al sistema trapiantologico italiano: “Il dono della vita nel sistema trapiantologico italiano”, promosso su iniziativa della senatrice Elena Murelli e del senatore Filippo Melchiorre, con il patrocinio del Senato della Repubblica.
Gli approfondimenti della procura
Le esperienze citate sono ritenute utili, dall’avvocato, per le indagini che la procura di Napoli sta coordinando con il procuratore aggiunto Antonio Ricci e il pm Giuseppe Tittaferrante, procedendo con diversi approfondimenti, finalizzati a comprendere ciò che è avvenuto il giorno del trapianto nell’ospedale Monaldi, il 23 dicembre scorso, quando da Bolzano è arrivato il cuore del donatore congelato, e, dopo l’intervento, fino alla morte del piccolo Domenico, il 21 febbraio.
Indagati e ipotesi di reato
Al momento sono sette gli indagati per omicidio colposo; a due è contestato anche il falso in cartella clinica.