Sempio ossessionato da una ragazza. Spuntano i messaggi

AGI - Una serie di messaggi online, da parte di Andrea Sempio, in cui traspare una vera e propria ossessione sentimentale nei confronti di una ragazza. Risalgono a fine 2010 e potrebbero essere, per la procura di Pavia, riferiti proprio a Chiara Poggi, e quindi potrebbero avvalorare la tesi investigativa secondo la quale lo stesso Sempio avrebbe agito per un rifiuto sessuale da parte di Chiara. Gli avvocati di Sempio, però, sostengono che quei messaggi erano riferiti a un'altra ragazza che, probabilmente, potrebbero chiamare a deporre in un eventuale procedimento.
Si aggiungono così altri particolari al caso Garlasco, tornato in primo piano dopo che la procura di Pavia ha fatto notificare ad Andrea Sempio un invito a rendere interrogatorio per il prossimo 6 maggio, nell'ambito della nuova inchiesta che lo vede indagato per il delitto di Garlasco.
Le convocazioni della procura
È la seconda volta che i pm, diretti da Fabio Napoleone, convocano l'amico del fratello di Chiara Poggi. La prima volta, il 20 maggio 2025, il 38enne, consigliato dai suoi avvocati, aveva legittimamente deciso di non presentarsi. Per la convocazione di mercoledì prossimo, invece, la difesa e lo stesso Sempio non hanno ancora deciso come affrontare i pm.
La modifica del capo di imputazione
Sempio non è più indagato in concorso con ignoti, o con Alberto Stasi, nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. La modifica del capo di imputazione verosimilmente è legata anche alla trasmissione alla procura generale di Milano di un'informativa utile a presentare un'eventuale istanza di revisione per l'allora fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per il delitto.
La posizione della difesa
Andrea Sempio, hanno fatto sapere nei giorni scorsi i legali, "non riesce a capacitarsi di questo movente sessuale. Lui mi dice, ma se io non avevo rapporti con questa ragazza, rapporti nel senso di sociali, specifico dato il movente, non si capisce da dove deducano un movente sessuale, visto che lui non la frequentava, non la vedeva spesso, anzi, quando lui andava in casa, Chiara Poggi era a lavorare", ha detto la sua avvocata Angela Taccia che lo assiste insieme con Liborio Cataliotti.
Le indagini e la ricostruzione
"Dobbiamo aspettare perché finché non abbiamo gli atti non possiamo capire la ratio di questa nuova imputazione, comunque elastica, comunque provvisoria" ha aggiunto. Sulla nuova ricostruzione della dinamica dell'aggressione che avrebbe subito la 26enne, la legale precisa solo un aspetto: "L'unica cosa che apprendiamo è che a quanto pare l'assassino è uno, ma è d'altronde tutto il team difensivo della difesa che ha sempre sostenuto che l'assassino è uno".