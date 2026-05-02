Rai: Tg3 Linea Notte, boom di share dopo il Concertone

AGI - Boom di ascolti per la puntata del Tg3 Linea Notte, seguita ieri sera da 515.000 spettatori, con uno share del 9,3%. Nel programma, iniziato subito dopo la fine del Concerto del Primo Maggio di Roma, sono stati approfonditi i temi caldi dell'attualità insieme a un parterre di esperti di rilievo.
Gli ospiti
Sotto la guida di Ilaria Capitani, il confronto è partito dall'analisi della direttrice dell’AGI Rita Lofano, che ha approfondito i principali retroscena politici della giornata. È seguito l'intervento di Azzurra Rinaldi, docente di Economia Politica alla Sapienza di Roma, che ha spiegato lo stato dell'economia italiana concentrandosi in particolare su cosa sta succedendo nel mondo del lavoro.
Alla discussione hanno partecipato anche Gigi Riva, firma del quotidiano 'Il Domani', e Marino Sinibaldi, che ha offerto una riflessione sui risvolti sociali e culturali dei temi trattati. Insieme agli ospiti, la trasmissione ha analizzato le sfide del Paese, offrendo diversi punti di vista per comprendere meglio lo scenario attuale.