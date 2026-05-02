Dramma della gelosia nel Salernitano, evira il compagno nel sonno

AGI - C'è il movente sentimentale, probabilmente legato alla gelosia, alla base di una grave aggressione subita da un uomo di 41 anni del Bangladesh che è stato evirato dalla compagna, connazionale di 35 anni. La coppia, senza figli, vive ad Angri, nel Salernitano.
Il dramma dopo pranzo
Secondo una prima ricostruzione, è accaduto, dopo pranzo, nella casa dove risiedono: l'uomo stava riposando quando la donna l'ha evirato. Il 41enne, nonostante i dolori lancinanti, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini, che hanno allertato il 118. I sanitari lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale, dov'è stato sottoposto a un intervento chirurgico e dove resta ricoverato.
Nell'abitazione, intanto, sono giunti i carabinieri della locale Stazione e del Reparto territoriale di Nocera Inferiore che hanno arrestato, nella quasi flagranza, la donna, portata in carcere a Fuorni (Salerno). Gli investigatori sono al lavoro anche per chiarire, inoltre, se il 41enne possa essere stato prima narcotizzato. A coordinare le indagini è la Procura di Nocera Inferiore.