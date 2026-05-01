Uccide il fratello e lo mostra ai familiari in Bangladesh

AGI - Uccide il fratello e lo mostra in una videochiamata ai familiari in Bangladesh. Videochiamata che viene poi pubblicata sui social del loro Paese di origine. Emergono dettagli inquietanti del fratricidio che ieri sera ha sconvolto il Salento.
Humayun Fakir, 33 anni, è il bengalese che ha confessato di aver ucciso il fratello minore Nyan di 29 anni a coltellate nell'appartamento in cui vivevano a Tricase in provincia di Lecce. Avrebbe così mostrato in una videochiamata alla sua famiglia di origine in Bangladesh il corpo del congiunto privo di vita, autoaccusandosi del delitto.
L'intervento dei carabinieri
All'arrivo dei carabinieri della locale stazione e del nucleo investigativo del comando provinciale di Lecce, l'uomo non ha poi opposto resistenza: dopo il fermo iniziale i militari dell'Arma lo hanno arrestato durante la notte appena trascorsa su disposizione dell'autorità giudiziaria.
La videochiamata alla famiglia
L'uomo, stando a quanto al vaglio dei militari coordinati dal tenente colonnello Cristiano Marella, in preda a una crisi di pianto, avrebbe ripreso con lo smartphone il corpo privo di vita del fratello spiegando in videochiamata al resto della famiglia di avere ucciso con un coltello il fratello per ragioni economiche. Il familiare all'altro capo del telefono ha invitato l'uomo a chiamare immediatamente un medico nella speranza di poter salvare la vita al fratello.
Il significato di "Bahi"
"Bahi" è la parola che ricorre più spesso nella videochiamata (resa nota sui social ndr), e che in bengalese significa fratello.
Chi era la donna al telefono
La persona cui l'autore del delitto avrebbe confessato le sue colpe è una donna componente della famiglia ma non è ancora chiaro se una sorella o la madre dei due ragazzi coinvolti nella tragedia.