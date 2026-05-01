Scontro a fuoco a Napoli, 2 ragazze ferite mentre passeggiano

AGI - Due ragazze sono state ferite a Napoli mentre passeggiavano. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto da parte dei carabinieri che indagano, ieri sera, a ridosso della mezzanotte, ignoti hanno ingaggiato uno scontro a fuoco in via Francesco Saverio Correra.
Durante la sparatoria, le ragazze di 23 e 24 anni in strada sono state colpite accidentalmente alle gambe.
Le condizioni delle vittime
Soccorse dal personale del 118, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Cto. Dalla coscia sinistra della 24enne i medici hanno estratto un'ogiva.
Indagini in corso
Sul posto e poi in ospedale sono intervenuti i militari dell'Arma della compagnia Centro e, per i rilievi, quelli della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e la matrice. Le due vittime non sono in pericolo di vita. Secondo quanto appreso, la 23enne è ancora ricoverata. La 24enne, a cui hanno estratto l'ogiva dalla coscia sinistra è stata ritenuta dai sanitari guaribile in 20 giorni. Le ragazze sono entrambe napoletane e incensurate.