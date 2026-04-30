Flotilla, il presidio al Colosseo si trasforma in un corteo

AGI - Il gran numero di partecipanti al presidio per la Flotilla al Colosseo si è trasformato in un corteo che ha percorso i Fori Imperiali verso Piazza Venezia per raggiungere Piazza Santi Apostoli. "Roma lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare", il coro dei partecipanti.
La polizia ha bloccato il passaggio davanti all'Altare della Patria e il corteo al grido di "Palestina libera", ha proseguito la marcia nella caratteristica cornice della passeggiata lungo il mercato di Traiano.
Mobilitazione anche a Bari per un attivista ferito
Una mobilitazione urgente è stata convocata a Bari. A denunciare il "sequestro" dell'imbarcazione e delle persone a bordo è la Global Sumud Flotilla Puglia, che parla di intervento della marina israelian. Secondo quanto riferito dagli attivisti, tra le persone fermate ci sarebbe anche un cittadino italiano, barese, Tony Lapiccirella, componente dello Steering Committee della missione. L'episodio - viene sottolineato - costituirebbe "una grave violazione del diritto internazionale e della libertà di navigazione". La presa di posizione arriva a poche ore dalla notizia dell'intercettazione della nave umanitaria, che trasportava aiuti destinati alla popolazione civile della Striscia di Gaza. La missione, secondo gli organizzatori, operava "nel pieno rispetto del diritto internazionale".
In risposta, è stata annunciata una mobilitazione permanente con presidi e iniziative pubbliche. Un sit-in è stato convocato per le 18 in piazza Umberto a Bari, mentre il Primo Maggio sarà caratterizzato da un corteo cittadino che partirà da piazza della Libertà e raggiungerà il consolato onorario israeliano. Nel comunicato, gli attivisti chiedono inoltre alle istituzioni locali - Comune, Provincia e Regione - una presa di posizione sulla presenza del consolato in città, inserendo la vicenda in un quadro più ampio di protesta contro il conflitto in Medio Oriente. Sull'episodio non risultano al momento conferme ufficiali da fonti governative italiane o internazionali.