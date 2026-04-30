Dottrina sociale e IA: dialogo tra Chiesa ed economia

AGI - Cattolici a confronto in Campania sul rapporto tra lavoro, innovazione tecnologica e intelligenza artificiale, alla luce della dottrina sociale cristiana e delle nuove sfide globali. Giovedì 7 maggio alle 18, alla Terrazza delle Sirene di Sorrento, è in programma l’incontro “Il lavoro al tempo dell’AI: da Leone XIII a Leone XIV”, promosso da Ucid Sorrento‑Castellammare.
È attesa la partecipazione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, tra i protagonisti del dibattito insieme a rappresentanti del mondo ecclesiale, istituzionale ed economico.
Ad aprire i lavori saranno i saluti di Rosaria Amuro, presidente Ucid Sorrento‑Castellammare, e di Paolo Porrino, presidente nazionale Ucid. L’introduzione sarà affidata ad Antonino Apreda, presidente Ucid Napoli‑Ischia‑Pozzuoli.
Interverranno, tra gli altri, Benedetto Delle Site, presidente Giovani Ucid, Vincenzo Ruggiero, arbitro bancario e finanziario del Collegio della Banca d’Italia di Napoli, e lo stesso Luigi Sbarra. A moderare sarà Roberto Dante Cogliandro, dell’Associazione Italiana Notai Cattolici.
Nel corso della serata è prevista anche la consegna dei “Talenti” della Pontificia Fonderia Marinelli, coniati in occasione della Visita Apostolica di Papa Leone XIV a Pompei. I riconoscimenti saranno destinati a Papa Leone XIV, al cardinale Angelo Bagnasco, a monsignor Francesco Alfano, a Paolo Porrino, a Benedetto Delle Site, a Luigi Sbarra e ad Anna Rita Patriarca.
L’iniziativa punta a promuovere un confronto sul rapporto tra innovazione tecnologica, dignità del lavoro e sviluppo del Mezzogiorno, alla luce dei principi di persona, etica, lavoro e futuro.