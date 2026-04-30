Biennale di Venezia, si è dimessa la giuria internazionale

AGI - La Biennale di Venezia ha reso noto che la Giuria internazionale della 61ma Esposizione internazionale d'Arte si è dimessa. L'annuncio e' arrivato all'indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura e a 10 giorni dall'apertura dell'Esposizione. La giuria era composta dal presidente Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi.
La clamorosa decisione fa seguito a settimane di accese polemiche per la decisione del presidente Pietrangelo Buttafuoco di concedere uno spazio al padiglione russo oltre che sulla presenza degli artisti israeliani.
Sul ritorno dei russi alla Biennale, per la prima volta dopo l'invasione dell'Ucraina, era intervenuta in particolare
l'Unione europea che ha minacciato un taglio dei fondi, e lo stesso governo italiano con l'invio degli ispettori deciso dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Ieri il Commissario europeo alla Cultura, Glenn Micallef, aveva ringraziato in italiano il ministro Giuli per la sua posizione chiara.
Premiazione slitta a novembre
In considerazione delle dimissioni della Giuria Internazionale della 61ma Esposizione Internazionale d'Arte indicata da Koyo Kouoh, nonche' dell'eccezionalita' della situazione geopolitica internazionale in corso, la Biennale di Venezia ha annunciato che la cerimonia di premiazione, già prevista per il 9 maggio, si terra' domenica 22 novembre, ultimo giorno di apertura ai visitatori. La Biennale ricorda in una nota che uno slittamento del genere era già avvenuto per altre situazioni eccezionali come l'edizione 2021 della Mostra Internazionale di Architettura, a causa del Covid.
La Biennale di Venezia ha di conseguenza deciso di istituire per la 61ma Esposizione Internazionale d'Arte due Leoni dei Visitatori da attribuire al miglior partecipante e alla migliore Partecipazione Nazionale della 61ma edizione
intitolata 'In Minor Keys di Koyo Kouoh'.
Potranno votare i Leoni dei Visitatori i titolari di biglietto che avranno visitato le due sedi di mostra nell'arco temporale dell'apertura, dal 9 maggio al 22 novembre. La visita delle due sedi sarà comprovata dal tracciamento effettuato dal sistema di biglietteria. Il titolare del biglietto potta esprimere un solo voto per ciascuno dei due premi, in un'unica sessione. I collettivi di artisti verranno identificati come singoli partecipanti, come da lista partecipanti mostra In Minor Keys. Al Leone dei Visitatori per la migliore Partecipazione Nazionale concorrono tutte le Partecipazioni Nazionali presenti, come da lista ufficiale, seguendo il principio di inclusione e di parità di trattamento tra tutti i partecipanti. Ciò in coerenza con lo spirito fondativo della Biennale stessa basato sull'apertura, sul dialogo e sul rifiuto di ogni forma di chiusura e censura. La Biennale vuole e si conferma luogo della tregua in nome dell'arte, della cultura e della libertà artistica.