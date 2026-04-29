Dieci minuti sdraiati per migliorare equilibrio e agilità

AGI - Un semplice programma di esercizi quotidiani di appena 10 minuti, svolto completamente da sdraiati, può migliorare in modo significativo equilibrio, flessibilità e agilità già dopo due settimane. E' quanto emerge da uno studio clinico pubblicato su PLOS One e condotto da ricercatori giapponesi. Il programma è stato progettato per coordinare stabilità del tronco e movimento degli arti inferiori, elementi fondamentali per il controllo posturale.
Lo studio
I partecipanti - giovani adulti sani - hanno eseguito ogni giorno una breve sequenza di esercizi in posizione supina (sdraiata), considerata biomeccanicamente più sicura e stabile. I risultati mostrano miglioramenti significativi nella flessibilità (misurata con la flessione del tronco da seduti), nell'agilità (test del "side-step") e nell'equilibrio statico, senza però aumenti rilevanti nella forza muscolare o nella potenza esplosiva . Secondo lo studio, i benefici osservati non derivano da un aumento della massa muscolare, ma da adattamenti del sistema nervoso che migliorano coordinazione e controllo motorio.
Il corpo diventa più forte
In altre parole, il corpo diventa più efficiente nei movimenti piuttosto che più "forte". Il protocollo include esercizi per:attivare i muscoli addominali, coordinare tronco e arti inferiori, migliorare il controllo dei movimenti delle gambe e dei piedi. Questi movimenti, eseguiti in posizione sdraiata, riducono il carico gravitazionale e l'attivazione dei muscoli "antigravitari", facilitando un apprendimento motorio più preciso e controllato.
Gli autori sottolineano che, nonostante la breve durata, il programma ha prodotto effetti misurabili su più aspetti della funzione fisica, suggerendo possibili applicazioni nella prevenzione delle cadute e nella riabilitazione precoce. Tuttavia, lo studio è stato condotto su giovani sani, quindi serviranno ulteriori ricerche per confermare i benefici in anziani o persone con problemi motori.