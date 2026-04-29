Sguinzagliano il cane contro una 13enne. Indagate due minorenni

AGI - Una lite tra adolescenti degenerata in un'aggressione brutale, con un cane utilizzato come arma: è questo il quadro al centro dell'inchiesta aperta dalla Procura per i Minorenni di Lecce, che ipotizza il reato di tentato omicidio nei confronti di due sorelle di 15 e 17 anni.
I fatti risalgono alla serata di domenica a Porto Cesareo, località ionica del Salento, dove una ragazza di 13 anni, residente nell'hinterland leccese, stava trascorrendo alcune ore con amici.
La dinamica dell'aggressione a Porto Cesareo
Secondo la ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, tra la vittima e le due giovani sarebbe nato un diverbio per motivi non ancora chiariti. La discussione, inizialmente verbale, si è rapidamente trasformata in qualcosa di ben più grave.
Stando alla denuncia presentata dall'avvocato della famiglia della 13enne, Rocco Rizzello, le due minorenni avrebbero deliberatamente sguinzagliato contro di lei un rottweiler di grossa taglia. L'animale si sarebbe avventato sulla ragazza, azzannandola alla gamba e provocandole una profonda ferita tra tibia e polpaccio.
Le immagini dell'aggressione, riprese con uno smartphone e diffuse sui social, mostrano momenti di forte violenza e paura, accompagnati anche da insulti gridati durante l'attacco.
L'ipotesi di reato: tentato omicidio
La gravità delle lesioni e, soprattutto, la presunta volontarietà dell'azione hanno spinto il legale a chiedere la contestazione del tentato omicidio. Nella denuncia si sottolinea che il cane è stato utilizzato come "arma impropria" potenzialmente letale, elemento che potrebbe aggravare in modo significativo la posizione delle due indagate.
Parallelamente, un secondo esposto è stato presentato alla Procura ordinaria di Lecce nei confronti dei genitori delle due ragazze. A loro viene contestata l'omessa custodia dell'animale: avrebbero consentito alle figlie, entrambe minorenni, di gestire senza adeguata vigilanza un cane di tale stazza e pericolosità, in un contesto pubblico e in orario serale.
Le indagini e le condizioni della vittima
Gli inquirenti stanno ora analizzando nel dettaglio il video dell'aggressione e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Sarà cruciale stabilire se il cane sia stato effettivamente incitato all'attacco e con quale grado di consapevolezza e intenzionalità da parte delle due giovani.
La 13enne ferita è stata soccorsa e medicata: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Resta però lo shock per un episodio che, secondo gli investigatori, avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche. Il caso ha suscitato forte indignazione e riaccende il dibattito sulla responsabilita' nella gestione degli animali e sulla violenza tra giovanissimi, con risvolti giudiziari che si preannunciano particolarmente pesanti.