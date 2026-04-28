La Procura: 'Sulla grazia a Minetti in campo l'Interpol'

AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con l’Interpol. "Abbiamo chiesto all'Interpol di svolgere con urgenza le indagini", dice la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni.
"Quelli che abbiamo letto sono fatti gravissimi e da verificare": la pg insieme al collega Gaetano Brusa - i due magistrati che hannno espresso parere favorevole alla grazia - svolgerà accertamenti "su tutte le persone" di cui si parla negli articoli del Il Fatto Quotidiano, compreso Giuseppe Cipriani, compagno della ex consigliera regionale lombarda.
Saranno acquisiti documenti dall’Uruguay anche in merito a eventuali procedimenti penali. Dopo avere raccolto gli elementi utili Nanni e Brusa invieranno al Ministero un parere. "Forse non siamo stati perspicaci e intelligenti” ma afferma la procuratrice generale “voglio verificarlo prima come cittadina e poi come magistrato. Ora vediamo se coi nostri metodi riusciamo a fare chiarezza nell'interesse di tutti".
Il caso di Nicole Minetti
Il caso è esploso ieri, due mesi dopo la grazia concessa a Nicole Minetti, ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, con il Quirinale che ha chiesto al ministero della Giustizia di “verificare con cortese urgenza” i presupposti in base ai quali è arrivato il semaforo verde al provvedimento di clemenza.
Dubbi e verifiche
La grazia a Minetti, già consigliera regionale in Lombardia, ha di fatto cancellato la condanna a 2 anni e dieci mesi per favoreggiamento della prostituzione (nell’inchiesta Ruby-bis) e quella a un anno e un mese per peculato nella cosiddetta rimborsopoli lombarda.
La bolla è scoppiata dopo gli articoli del "Il Fatto Quotidiano" che hanno alimentato dubbi sulla regolarità di una circostanza determinante per la concessione della grazia: l’adozione di un minore con gravi problemi di salute.
La smentita di Nicole Minetti
Netta la smentita dell’interessata che definisce “prive di fondamento” le notizie apparse sul quotidiano e dà mandato ai propri legali di procedere “con formale diffida nei confronti dei giornalisti e della testata, intimando l’immediata cessazione della diffusione di ulteriori notizie false, diffamatorie e lesive”.
La posizione del ministero della Giustizia
Il ministero della Giustizia, dal canto suo, ha fatto sapere che "nessuno degli elementi negativi presentati in recenti articoli di stampa consta agli atti della procedura", ed ha autorizzato la Procura generale ad avviare nuove verifiche.
Il caso politico
In poche ore la vicenda Minetti si è trasformata in un caso politico, con le opposizioni che chiedono le dimissioni del ministro Nordio, già indebolito dalla sconfitta nel referendum sulla Giustizia e dalle dimissioni forzate della sua (ex) capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi.