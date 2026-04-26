Band di Kiev 'multata' di 4800 euro dopo show in Veneto

AGI - Ritorno dall'Italia amaro per una band ucraina che giovedì scorso si era esibita a San Donà, in Veneto. '1914', un gruppo 'death metal' che raccoglie fondi per i soldati al fronte, è stata fermata per un controllo dalla Guardia di Finanza al posto di frontiera verso l'Austria, dove era attesa per un concerto a Salisburgo e le Fiamme gialle avrebbero trattenuto loro "a titolo di oblazione" 4.800 euro, in quanto non avrebbero dichiarato alle autorità doganali il possesso di contanti oltre la soglia di 10.000.
La denuncia sui social
A rivelarlo è stata la stessa band che ha pubblicato sui propri canali social anche il verbale di contestazione. Nell'atto viene riportata anche la giustificazione dei sei membri della band che sottolineano di aver pagato le tasse dovute per la loro esibizione e di non aver infranto alcuna norma perché i soldi in contanti destinati all'esercito ucraino non superavano il tetto individuale ma erano stati messi in un unico contenitore per comodità.
Lo sfogo dei 1914: "Trattati come un'élite criminale"
La band, come riporta il Gazzettino, ha lamentato di essere finita "in una situazione molto sgradevole" perché, dopo l'evento a San Dona' di Piave "fantastico e pieno di momenti e incontri meravigliosi", sono stati "controllati una specie di èlite criminale". Malgrado la disavventura, i 1914 hanno comunque ringraziato gli spettatori che "hanno donato" e hanno annunciato che torneranno in Italia "a ottobre".