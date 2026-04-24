Guardia giurata uccide la moglie a Foggia

AGI - È stato fermato e portato in carcere, con l'accusa di omicidio aggravato dal vincolo coniugale, Antonio Fortebraccio, 48 anni, la guardia giurata che ieri sera a Foggia ha ucciso con quattro colpi di pistola la moglie, Stefania Rago, di 46 anni. L'uomo avrebbe sparato con la pistola d'ordinanza al termine di un litigio nella loro abitazione in via Salvemini, nella zona di San Ciro.
I due figli della coppia non erano in casa
Al momento dell'omicidio i due figli della coppia, una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 27 non erano in casa. Agli inquirenti non risultano denunce pregresse da parte della donna su presunte violenze da parte del marito. L'uomo dopo aver sparato alla moglie è andato in caserma dai carabinieri a costituirsi. I vicini hanno udito un violento litigio, seguito da quattro colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.