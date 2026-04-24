Carceri, 63.940 i detenuti in Italia

Attualmente nelle carceri italiane sono 21 le madri detenute e 25 i bambini che vivono con loro. Dieci delle 21 madri (il 45,7%) e 12 dei 25 bambini (il 48%) sono stranieri. La presenza di madri con figli è concentrata in cinque regioni: la Lombardia presenta la situazione più consistente con 8 madri (di cui 6 straniere) e 9 bambini (di cui 7 stranieri); 5 madri (di cui 2 straniere) e 7 figli (di cui 2 stranieri) in Campania; 2 madri (di cui 1 straniera) e 3 figli (di cui 2 stranieri) nel Lazio; 5 madri (di cui 1 straniera) e 5 figli (di cui 1 straniero) in Piemonte; una madre e un figlio in Sicilia. L'analisi evidenzia come "questa particolare condizione di privazione della libertà personale sia numericamente geograficamente concentrata principalmente nel Centro-Nord Italia".