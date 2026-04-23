Stadio Centrale Foro Italico: copertura e terrazze panoramiche

AGI - L’Assemblea capitolina ha approvato in via definitiva il progetto di riqualificazione architettonica e funzionale dello Stadio “Centrale” del Foro Italico, segnando la conclusione del percorso progettuale avviato da Sport e Salute insieme al Ministero della Cultura, alla Regione Lazio, al CONI e a Roma Capitale. L’intervento consentirà di restituire alla città un impianto moderno, accessibile e pienamente fruibile durante tutto l’anno, superando la tradizionale vocazione legata ai soli grandi eventi tennistici internazionali.
Il progetto prevede la trasformazione dello Stadio Centrale in una struttura polifunzionale attiva 365 giorni l’anno, grazie a una nuova copertura composta da 6.500 metri quadrati di elementi fissi e 1.700 mobili. La capienza salirà a 12.500 posti, mentre 2.000 metri quadrati di terrazze panoramiche offriranno nuovi spazi di socialità e accoglienza. Particolare attenzione è dedicata all’accessibilità, con l’introduzione di nuovi ascensori e percorsi sicuri, e alla sostenibilità urbana, con il potenziamento dei parcheggi tra viale dei Gladiatori e via Roberto Morra.
La rigenerazione dello Stadio Centrale si inserisce in una strategia più ampia che interessa l’intero quadrante Flaminio, già al centro di importanti interventi di trasformazione urbana e culturale. Tra i progetti in corso figurano il Museo della Scienza, il recupero delle ex caserme di via Guido Reni, il Grande MAXXI, l’ampliamento del Sagrato dell’Auditorium, la riqualificazione di viale de Coubertin, la futura linea tranviaria M2‑22 e l’intervento sull’area del Palazzetto di Nervi.
“La riqualificazione dello Stadio Centrale del Foro Italico è un progetto strategico non solo per il rilancio dell’impianto sportivo, ma anche per il più ampio processo di trasformazione urbanistica dell’intero quadrante Flaminio”, ha commentato l’Assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia. L’assessore ha sottolineato come l’intervento rappresenti “un modello di sviluppo urbano contemporaneo, basato sulla sinergia tra sport, cultura e spazio pubblico”, evidenziando che l’approvazione della delibera costituisce un tassello fondamentale per costruire una città più inclusiva, sostenibile e competitiva a livello europeo.
Con il via libera dell’Assemblea capitolina, il progetto entra ora nella fase operativa, aprendo la strada a una trasformazione destinata a ridefinire il ruolo dello Stadio Centrale e a rafforzare la vocazione sportiva e culturale del Foro Italico e dell’intero quadrante nord della città.