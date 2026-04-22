Torna a Montecassino il Copernico rubato

AGI - Tra il brusio dei turisti e il silenzio millenario dell'Abbazia di Montecassino, si è consumato ieri un atto di giustizia storica. Due Carabinieri in borghese del Reparto Operativo Tutela Patrimonio Culturale hanno varcato la soglia del Monastero per consegnare nelle mani di Don Alessandro Trespioli, Bibliotecario dell'Abbazia, un pacco speciale: un involucro trasparente che custodisce un tesoro del pensiero umano.
Si tratta dell'edizione del "De revolutionibus orbium coelestium" di Niccolò Copernico, stampata a Basilea nel 1566. Un volume di inestimabile valore scientifico e bibliografico, valutato da Christie's tra i 60.000 e gli 80.000 dollari, celebre per essere la prima edizione a includere anche la Narratio Prima di Rheticus, fondamentale per la diffusione della teoria eliocentrica.
Il furto e il saccheggio della biblioteca
Il volume era scomparso tra la primavera e l'estate del 2011, vittima del sistematico saccheggio operato da Massimo De Caro. L'ex direttore della Biblioteca dei Girolamini, fingendosi studioso e consulente ministeriale, utilizzava i propri collaboratori per distrarre i monaci custodi e sottrarre indisturbato testi rari. Per tali crimini, De Caro è stato condannato a 12 anni di reclusione per peculato.
Il recupero e l'Operazione girolamini
Il recupero del Copernico, avvenuto ieri 21 aprile 2026, segna una tappa fondamentale della cosiddetta "Operazione Girolamini". Il libro è rimpatriato dagli Stati Uniti il 15 dicembre 2023, dopo un lungo viaggio illecito che lo aveva visto transitare per Parigi e approdare a New York.
I volumi mancanti e il ritorno a casa
La missione di recupero per Montecassino resta aperta: dei quindici volumi denunciati (tra cui sei incunaboli e diverse cinquecentine), ne sono tornati finora quattro, tra cui la preziosa prima edizione de "Le operazioni del compasso geometrico et militare" di Galileo Galilei. Con il rientro del capolavoro di Copernico, un altro tassello dell'identità culturale del Monumento Nazionale torna finalmente a casa.