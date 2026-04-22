Giro di prostituzione a Milano, i calciatori saranno sentiti come testimoni

AGI - Alcuni calciatori indicati negli atti dell'indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione potrebbero essere ascoltati come persone informate sui fatti nelle prossime settimane.
Testimonianze che potrebbero essere utili in un contesto probatorio, per confermare o smentire circostanze emerse nelle attività investigative con al centro la società Ma.De. e i quattro indagati finiti ai domiciliari.
Ipotesi sui calciatori coinvolti
L'ipotesi "è che i calciatori potrebbero essere stati 'utilizzatori finali' ma, non avendone certezza, non è il caso di metterli nel calderone mediatico" spiega una fonte giudiziaria. Nessuno di loro, nemmeno quelli il cui nome è stato inserito tra le parole chiave citate nel decreto per la ricerca di spunti investigativi nei device sequestrati, è indagato.
Sesso o feste nei locali
Tra i protagonisti del campionato di Serie A richiamati negli atti solo una piccola minoranza avrebbe consumato rapporti sessuali consenzienti con escort. Gli altri avrebbero partecipato a feste nei locali senza l''extra' della prestazione sessuale.
Convocazione delle ragazze e interrogatori
Le ragazze saranno senz'altro convocate, anche loro come testimoni, per delineare meglio il quadro che ha portato all'arresto di Deborah Ronchi, Emanuele Buttini, Alessio Salamone e Luz Fraga. I quattro saranno interrogati lunedì prossimo dalle 9:30 dalla gip Chiara Valori. Per l'occasione, il corridoio al settimo piano del Palazzo di Giustizia sarà chiuso ai media.