Catanzaro: si lancia dal balcone con i figli, tre morti

AGI - Tragedia nella notte a Catanzaro dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli.
A Catanzaro il bilancio è di tre morti e un ferito grave
La donna e due bimbi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo calabrese. Le cause del gesto non sono al momento note.
Il luogo della tragedia a Catanzaro
Sul posto,i n via Zanotti Bianco, sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell'Università "Magna Grecia".
La tragedia è avvenuta in un quartiere dell'immediata periferia della città. Oltre alla mamma sono morti due bimbi, di 4 mesi e 4 anni, mentre una bambina di 6 anni è in ospedale in gravi condizioni. Sul posto la pm di turno Graziella Viscomi, che coordina le indagini, insieme alla Polizia.
Chi era la donna che si è lanciata dal balcone con i figli
Aveva 46 anni la donna che questa notte, intorno alle 3, si è lanciata dal balcone di casa, al terzo piano di uno stabile in via Zanotti Bianco a Catanzaro, tenendo in braccio i suoi tre figli di 4 anni, 4 mesi e 6 anni.
La donna è deceduta insieme ai bambini di 4 anni e 4 mesi. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia, la donna soffriva di lievi disturbi psichici, ma nulla aveva mai fatto presagire un epilogo tragico. La quarantaseienne viene descritta dai vicini come una persona tranquilla, schiva e molto religiosa.