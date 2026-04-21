Shiva condannato per una rissa di San Benedetto del Tronto

AGI - Andrea Arrigoni, in arte Shiva, è stato condannato dal gup di Ascoli Piceno, con il rito abbreviato, a 3 anni e 6 mesi di reclusione per la rissa avvenuta sul lungomare di San Benedetto del Tronto il 30 agosto 2023. L'artista è stato condannato anche al pagamento di 500 euro di multa, di 2.500 per le spese processuali delle parti civili ed è stata stabilita una provvisionale da 5.000 euro.
Il trapper milanese, accusato di rissa, porto abusivo di un'arma da taglio, lesioni aggravate e furto aggravato, e altri tre suoi amici si erano scontrati con i fratelli sambenedettesi Federico e Pierpaolo Sciocchetti, contemporaneamente imputati e parti civili, e colpito un terzo giovane estraneo alla rissa e anche lui parte civile nel procedimento.
Secondo l'accusa, lo scontro tra i due gruppi, iniziato con un diverbio verbale, è degenerato in violenza: calci, pugni, colpi di cintura e coltellate; uno dei due fratelli sarebbe stato inseguito proprio da Shiva e colpito alla schiena con due fendenti. Per i tre del posto, le ferite furono giudicate guaribili tra i 10 e i 35 giorni.
Il trapper e il suo entourage hanno invece sostenuto di aver reagito alle provocazioni di alcuni giovani locali e che scesero in strada dall'albergo nel quale alloggiavano solo per avere un chiarimento. Shiva e i suoi amici erano accusati, in concorso, anche del furto di uno zaino contenente denaro ed effetti personali di uno dei due fratelli, ai quali Shiva ha inviato una lettera di scuse e che ha risarcito dei danni subiti. "Ho fatto un sacco di cazzate, cose evitabili", ha confessato a Francesca Fagnani, nell'intervista per 'Belve' che andra' in onda questa sera.