Svolta nel giallo Iannitti: fermato l’amico 19enne

AGI - Un 19enne è stato fermato con l’accusa di aver ucciso e occultato il corpo dell’amico 20enne Vincenzo Iannitti, scomparso lo scorso 19 marzo a Sessa Aurunca, nel Casertano. Il giovane avrebbe confessato durante l’interrogatorio, ricostruendo le fasi del delitto e del successivo occultamento del cadavere.
Il fermo del 19enne
Il giovane, residente nella frazione San Castrese del Comune di Sessa Aurunca, nel Casertano, è stato raggiunto da un decreto di fermo ed è indagato per omicidio e occultamento di cadavere.
La confessione durante l’interrogatorio
Nel corso dell'interrogatorio, l'indagato avrebbe ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di aver colpito Iannitti con due coltellate e, successivamente, di averne occultato il corpo, dopo averlo gettato dal terrazzo della sua abitazione nel cavedio sottostante e averlo ricoperto con materiali reperiti sul posto. Iannitti era scomparso il 19 marzo.
Il ritrovamento del cadavere
Il cadavere, al momento del ritrovamento avvenuto nella tarda serata di ieri, si presentava in avanzato stato di decomposizione, occultato all'interno di un sacco e ricoperto con materiale di risulta.