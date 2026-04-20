Omicidio a Vasto, 21enne ucciso a coltellate nel garage

AGI - Lo hanno ucciso con almeno tre coltellate al torace. È morto così Andrea Sciorilli, 21 anni, diplomato in amministrazione, finanza e marketing. Il giovane è stato trovato senza vita ieri pomeriggio a Vasto all'imbocco del garage del palazzo in cui abitava con la famiglia, ma il delitto potrebbe essere l'ultimo atto di una lite cominciata in casa.
Tracce di sabgue nel palazzo
Secondo quanto appreso tracce di sangue sono state trovate anche sul pianerottolo e nell'ascensore. Non è da escludere, dunque, che il giovane abbia percorso con l'aggressore il tragitto fino al garage. A lanciare l'allarme è stato il padre Antonio. Le analisi sono state estese anche all'interno dell'appartamento in cui viveva il ragazzo che è stato sequestrato. I carabinieri sono ancora alla ricerca dell'arma del delitto.
Tensiomni familiari
A quanto pare i rapporti in famiglia, non erano idilliaci. Nel 2024 il padre aveva denunciato il 21enne per atti di violenza all'interno delle mura domestiche. Si indaga per omicidio volontario.