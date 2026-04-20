Pavia: fermato un 17enne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro 

AGI - Dopo gli interrogatori in Questura a Pavia c'è un arresto. Per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, 25 anni, originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato accoltellato in un parcheggio di Pavia è stato fermato un 17enne. Vaccaro al momento dell'aggressione da parte di un gruppo di ragazzi era in compagnia di due colleghi di lavoro.
L'aggressione a Pavia in un parcheggio
Il 25enne originario della Sicilia, è stato accoltellato a Pavia, nella notte tra sabato e domenica, ed è morto in ospedale per le ferite riportate. Teatro del tragico fatto di sangue un parcheggio in area Cattaneo alla periferia della città.
La vittima colpita con un cacciavite
Il giovane stava recuperando l'auto quando è stato aggredito dal branco. La vittima, secondo una prima ricostruzione, è stata colpita con un cacciavite.
Gli interrogatori in Questura a Pavia
L’arresto del 17enne è stato disposto da inquirenti ed investigatori dopo un lungo interrogatorio degli amici che si trovavano con Vaccaro al momento dei fatti. In particolare, ieri sera, sono stati portati in Questura a Pavia un minorenne egiziano, un altro minorenne albanese e un italiano maggiorenne.
L'arrivo a Pavia e il lavoro da impiegato
Vaccaro sarebbe stato colpito al collo con un cacciavite e nell'aggressione è rimasto lievemente ferito all'addome anche uno dei due amici che erano con lui. Il 25enne era arrivato a Pavia da pochi mesi per lavorare come impiegato presso un centro logistico di Stradella.