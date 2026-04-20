Gli esorcisti di tutto il mondo: 'Vade retro Trump!'

AGI - È quasi un “vade retro Trump”. L’associazione che riunisce i sacerdoti esorcisti di tutto il mondo (Aie) scende in campo contro la guerra e a fianco al Papa. Non fa mai il nome del presidente degli Usa, eppure la sua figura traspare dietro le colonne di fumo delle bombe che stanno incendiando il Medioriente.
Dichiara preoccupata l’Aie: “Non è la Cristianità medievale ma il mondo intero ad essere lacerato e diviso, offrendo uno scenario internazionale instabile, ferito dal terrorismo e da guerre regionali sempre più estese. Potremmo descrivere questo panorama – sottolinea l’associazione – divisivo, come segnato da una dinamica del male che attraversa la storia”.
La lotta tra bene e male
Più chiaramente, la tensione di questo periodo sarebbe una sorta di riconfigurazione dell’atavica lotta tra Bene e Male.
Pace e liberazione dal peccato
Infatti, continua la nota, “l’Associazione internazionale esorcisti ricorda che la pace autentica è inseparabile dalla liberazione dal peccato e dall’azione del Maligno, e che il combattimento spirituale fa parte intrinseca del cammino della Chiesa nella storia”.
Il sostegno al Papa e la pace gloriosa
Quindi, filiale vicinanza e sostegno dell’Aie “a Leone XIV nella missione universale di pace e giustizia”. Con un implicito riferimento ai recenti richiami del presidente Usa al pontefice. “Le profetiche parole del Papa – si precisa - sono costantemente rivolte alla pace per la pace, e si differenziano dagli auspici di quanti – come scrive Sant’Agostino ne ‘La Città di Dio’ (19,12.1) – desiderano con la guerra raggiungere una pace gloriosa”.