Dossieraggi: indagini a Roma sulla 'Squadra Fiore'

AGI - Dossieraggi nell'intreccio tra imprenditori ed ex funzionari dei servizi segreti. I carabinieri del Ros stanno perquisendo una serie di persone in relazione all'inchiesta della procura di Roma sulla 'Squadra Fiore', un gruppo clandestino accusato di confezionare dossier. Nell'indagine si procede, tra l'altro, per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy ed esercizio abusivo della professione.
Dossieraggi: indagato l'ex vice capo dell'Aisi
Tra le persone indagate e perquisite questa mattina dai carabinieri del Ros, su delega del procuratore Francesco Lo Voi e del procuratore aggiunto Stefano Pesci, c'è anche Giuseppe Del Deo, ex vice capo dell'Aisi. L'inchiesta è quella sulla 'Squadra Fiore', un gruppo clandestino accusato di confezionare dossier.
I reati ipotizzati
Nell'indagine sui dossieraggi si procede, tra l'altro, per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione. A Del Deo, in particolare, è contestato il peculato.
Le differenze con "Equalize"
L'inchiesta sulla 'Squadra Fiore' relativa a un gruppo clandestino accusato di realizzare dossieraggi, secondo quanto si apprende da fonti investigative, è diversa rispetto a quella che riguarda a Milano Equalize. In questo caso, infatti, le vittime sarebbero nomi meno noti e a operare sarebbero ex appartenenti all'Intelligence e non una vera e propria società di investigazioni private.
L'indagine dei carabinieri è coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dal procuratore aggiunto Stefano Pesci.