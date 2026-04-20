Assolto Johnny Micalusi titolare di Assunta Madre

AGI - I giudici della Corte di Appello di Roma hanno assolto Gianni Micalusi, conosciuto da tutti come 'Johnny', imprenditore di Terracina di 62 anni, titolare del noto ristorante romano Assunta Madre - locale frequentato da politici, vip e calciatori -, accusato di 'intestazione fittizia di beni' e autoriciclaggio e arrestato, nel 2017, nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.
Insieme a lui erano coinvolti anche i figli e il commercialista Luciano Bozzi, difeso dall'avvocato Gianluca Tognozzi. Tutti sono stati assolti. A Micalusi, si ricorda, erano state sequestrate, oltre ai locali, anche appartamenti e conti correnti. Si tratta di "una delle più grandi soddisfazioni della mia vita professionale. La famiglia Micalusi è stata privata di tutto: libertà, case, ristoranti e soprattutto della dignità", ha commentato, dopo la sentenza, l'avvocato Fabio Lattanzi, legale di uno dei figli dell'imprenditore. L'altro figlio era invece assistito dal professor Franco Coppi.