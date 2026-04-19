Pavia: 25enne accoltellato in un parcheggio, muore in ospedale

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AGI - Un 25enne è stato accoltellato a Pavia ed è morto in ospedale per le ferite riportate. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa. Teatro del tragico fatto di sangue - si legge sulla stampa locale online - un parcheggio in area Cattaneo alla periferia della città.
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Secondo una prima ricostruzione il 25enne che era in compagnia di 2 amici, stava recuperando l'auto, quando sarebbe scattata un'aggressione da parte di un altro gruppo di ragazzi.
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Secondo la 'Provincia Pavese', la vittima è stata identificata. L'uomo sarebbe stato colpito con un cacciavite e sono in corso gli interrogatori degli amici che erano con lui.
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