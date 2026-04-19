Bimbo morto nella terme di Suio, sequestrata la piscina

AGI - La procura della Repubblica di Cassino ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omicidio colposo in relazione alla morte di Gabriele Ubaldo Petrucci, il bambino di sette anni originario di Roma, deceduto nel pomeriggio di ieri all'interno della piscina di un complesso alberghiero alle terme di Suio, nel territorio di Castelforte, in provincia di Latina.
Il procuratore capo Carlo Fucci ha spiegato che il titolare del fascicolo, il sostituto procuratore Alfredo Mattei, ha disposto accertamenti immediati per cristallizzare la scena e chiarire con esattezza la dinamica della tragedia. Il corpo del piccolo, che frequentava una scuola elementare nel quartiere Colle Oppio a Roma, è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. La piscina è stata posta sotto sequestro dai carabinieri della compagnia di Formia, che stanno conducendo le indagini.
Ipotesi degli inquirenti: risucchiato dal bocchettone
Secondo quando appreso dall'AGI, l'ipotesi che sta prendendo sempre più piede sul decesso del piccolo avvenuto subito dopo pranzo è che il bambino sia morto annegato dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di scarico.