Scontri a Milano tra centri sociali e polizia al corteo Patrioti

AGI - Scontri a Milano dove le forze dell'ordine hanno respinto con l'uso degli idranti un centinaio di manifestanti del contro corteo dei centri sociali e movimenti antagonisti milanesi all'evento dei Patrioti europei in piazza del Duomo.
Dietro uno striscione rinforzato, un gruppo, di cui fanno militanti del Lambretta e dello Zam, ha provato ad avvicinarsi allo sbarramento posizionato in via Borgogna all'altezza di piazza San Babila con il lancio di petardi e fumogeni in direzione delle barriere mobili e dei mezzi blindati.
Il contro corteo era partito poco prima da piazza Tricolore.
Intervento delle forze dell’ordine
Sono stati lanciati anche pochi lacrimogeni per far indietreggiare la testa dei manifestanti che hanno cercato lo scontro. Contro le forze dell'ordine sono stati intonati cori di insulto. Il momento di tensione è durato qualche minuto prima che il corteo ripartisse su via Visconti di Modrone.
Convergenza dei cortei
All'altezza del palazzo di giustizia in corso di Porta Vittoria la manifestazione degli antagonisti si è unita con quella dei collettivi studenteschi e dei pro Pal che erano partiti da punti diversi.
Tutti i contestatori dell'iniziativa della Lega ora dovrebbero raggiungere piazza Santo Stefano per la fine della loro protesta.
La conclusione in Piazza Duomo
Sotto la Madonnina è stato allestito un palco su cui si alterneranno gli interventi della manifestazione 'Senza Paurà. La conclusione sarà del leader della Lega, Matteo Salvini. Sul palco la scritta "Senza Paura", mentre accanto decine di palloncini bianchi e blu con il logo della manifestazione. Sulle transenne gli slogan sui temi della giornata, come sicurezza e difesa dei confini. Sullo sfondo del palco c'è la scritta "In Europa Padroni a casa nostra", mentre ci sono numerosi slogan sulle transenne che delimitano l'area della manifestazione come "Sovranità energetica", "Giustizia al servizio dei cittadini", "Protezione dei confini", "Diritto alla sicurezza", "Difesa delle radici". Come colonna sonora canzoni di Pupo, 883, Loretta Goggi, Olly e canzoni della tradizione popolare come O mia bela Madunina e Romagna mia.